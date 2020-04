Hoje ainda, o Conselho de Ministros reúne-se no Palácio da Ajuda, em Lisboa, para aprovar novas medidas que dão sequência ao decreto que renovou o estado de emergência por mais 15 dias.

Para Nuno Vaz, a revogação das medidas tomadas pelas autoridades de saúde foi “uma decisão imprudente, insensata e intempestiva”.

O autarca flaviense apelou a que seja aproveitado o momento de prorrogação do estado de emergência em Portugal para que se possa tomar a decisão para resolver “alguma questão de legalidade” levantada anteriormente.

“Num momento em que se revogam os despachos existentes, que na nossa perspetiva eram meritórios porque faziam muito mais pela segurança e proteção das pessoas que muitas outras decisões tomadas, ao mesmo tempo deviam ter sido produzidos outros despachos com igual desiderato”, apontou.

E acrescentou: “esta lei habilitante do decreto presidencial permite ao Governo tomar decisões específicas em cada área, para que as questões de liberdade como o direito de circulação sejam resolvidas”.

Nuno Vaz lembrou ainda que há cidadãos que estão a cumprir voluntariamente o isolamento profilático mas pediu “regras excecionais” para quem não cumpre.

“Devem continuar a existir medidas que determinassem o isolamento profilático e o incumprimento delas deviam ser punidas”, atirou.

O autarca explicou ainda que medidas semelhantes estão a ser tomadas em “diversos países da Europa” e que estas “são as mais eficazes” porque neste momento a pandemia covid-19 “não tem cura, nem vacina o que obriga a insistir sobretudo no isolamento social”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou mais de 940 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 47 mil.

Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 209 mortes, mais 22 do que na quarta-feira (+11,8%), e 9.034 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 783 em relação à véspera (+9,5%).

Dos infetados, 1.042 estão internados, 240 dos quais em unidades de cuidados intensivos, e há 68 doentes que já recuperaram.

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março, tendo a Assembleia da República aprovado hoje o seu prolongamento até ao final do dia 17 de abril.