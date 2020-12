"Com esta medida, pretendemos reforçar a segurança e confiança na restauração do nosso concelho. Os aparelhos cedidos são ideais para restaurantes, recomendados por especialistas, e permitem desinfetar o ar para prevenir a contaminação pelo novo coronavírus ou por outros vírus ou bactérias que possam existir", refere, em comunicado, o presidente deste município do distrito de Castelo Branco.

Armindo Jacinto adianta que os equipamentos já começaram a ser entregues e vão abranger cerca de 35 restaurantes do concelho de Idanha-a-Nova, no âmbito das medidas de apoio às atividades económicas para mitigar o impacto da pandemia de covid-19.

Os geradores de ozono têm aplicação na desinfeção de espaços contra vírus, bactérias, ácaros e fungos, de forma ecológica e sem produzir resíduos, eliminando odores e destruindo contaminantes prejudiciais à saúde.

"Esta é uma das ações integradas na campanha ‘Idanha em Família', que convida a usufruir do concelho de Idanha-a-Nova em família e em segurança", lê-se na nota.

O município de Idanha-a-Nova tem como parceira neste projeto a Associação de Recursos Ambientais e Alternativos, sediada no Centro Documental Raiano, e que tem colaborado na criação de condições de segurança, prevenção e bem-estar para a população, turistas e visitantes.