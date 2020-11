A decisão tem em conta “o desenvolvimento da situação da pandemia Covid-19 que coloca a região de Aveiro e o município de Ílhavo no nível “Risco Muito Elevado” e nas medidas restritivas enquadradas no atual Estado de Emergência”.

De acordo com a mesma informação divulgada pela autarquia, serão igualmente encerrados os Serviços da Autarquia e os Equipamentos Municipais nos dias 30 de novembro e 7 de dezembro, segundas-feiras que antecedem os feriados e declaradas como “Tolerância de ponto.”.

“Estas decisões espelham as diversas ações de prevenção que a Câmara tem vindo a implementar desde março, face às diferentes evoluções do surto pandémico da covid-19, enquadradas igualmente no âmbito das medidas que têm sido decretadas para o país”, refere a autarquia em comunicado.

“Face ao expressivo número de casos ativos e de novos casos positivos acumulados ao longo do presente mês, concretamente, nos últimos 15 dias, a Câmara Municipal renova o apelo que tem feito constantemente aos cidadãos para que reforcem os cuidados básicos que cada um deve procurar cumprir, como forma de minimizar e combater os riscos de propagação da pandemia: o uso obrigatório de máscara, o distanciamento físico, a higienização das mãos, a etiqueta respiratória e evitar o contacto com a boca, nariz e olhos”, acrescenta o comunicado.

Portugal contabiliza pelo menos 4.209 mortos associados à covid-19 em 280.394 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O país está em estado de emergência desde 9 de novembro e até 8 de dezembro, período durante o qual há recolher obrigatório nos concelhos de risco de contágio mais elevado.

Durante a semana, o recolher obrigatório tem de ser respeitado entre as 23:00 e as 05:00, enquanto nos fins de semana e feriados a circulação está limitada entre as 13:00 de sábado e as 05:00 de domingo e entre as 13:00 de domingo e as 05:00 de segunda-feira.