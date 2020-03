A medida, tomada após ter sido detetada a presença de uma pessoa infetada com o Covid-19 em iniciativas culturais que decorreram no município nos dias 06 e 07 de março, pretende salvaguardar a população sujeita a maior risco e acautelar possíveis efeitos de contágio do novo coronavírus.

Todas as iniciativas que estavam previstas para a Casa da Cultura, em Ílhavo, o Cais Criativo, na Costa Nova, o Laboratório de Artes, no Teatro Vista Alegre, e a Fábrica de Ideias, na Gafanha da Nazaré, ficam assim sem efeito.

Em comunicado, o município do distrito de Aveiro diz ter sido informado pela Administração Regional de Saúde do Centro da presença de um cidadão infetado com o Covid-19, como espetador, no Palheta, o festival de Robertos e Marionetas, que decorreu em diversos espaços da Gafanha da Nazaré.

De acordo com a câmara, este espetador terá assistido a três espetáculos (Discursos “O Triunfo da Palavra”, na Fábrica das Ideias, “L’après-midi d’un Foehn”, na escola secundária, e “Error 404”, na junta de freguesia).

A câmara refere que os participantes dos referidos espetáculos devem contactar a autoridade de saúde, através dos números de telemóvel 910 700 272 ou 910 700 762, para informação acerca dos procedimentos a observar face à eventual infeção pelo novo coronavírus.

A autarquia disponibiliza igualmente o contacto 234 329 625 (entre as 09:00-12:30 e as 13:30-17:00) para eventuais esclarecimentos e apoio aos munícipes.

A epidemia de Covid-19 foi detetada em dezembro, na China, e já provocou mais de quatro mil mortos.

Cerca de 113 mil pessoas foram infetadas em mais de uma centena de países, e mais de 62 mil recuperaram.

Estas são as principais recomendações das autoridades de saúde à população O surto do novo coronavírus detetado na China tem levado as autoridades de saúde a fazer recomendações genéricas à população para reduzir o risco de exposição e de transmissão da doença. Eis algumas das principais recomendações à população pela Organização Mundial da Saúde e pela Direção-geral da Saúde portuguesa: Lavagem frequente das mãos com detergente, sabão ou soluções à base de álcool;

Ao tossir ou espirrar, fazê-lo não para as mãos, mas para o cotovelo ou para um lenço descartável que deve ser deitado fora de imediato;

Evitar contacto próximo com quem tem febre ou tosse;

Evitar contacto direito com animais vivos em mercados de áreas afetadas por surtos;

Deve ser evitado o consumo de produtos de animais crus, sobretudo carne e ovos;

Em Portugal, caso apresente sintomas de doença respiratória e tenha viajado de uma área afetada pelo novo coronavírus, as autoridades aconselham a que contacte a Saúde 24 (808 24 24 24).

O total de casos de infeção pelo novo coronavírus em Portugal aumentou para 39 na segunda-feira, com mais nove casos do que no domingo, havendo uma doente com um quadro clínico mais gravoso que se encontra em “vigilância apertada”.

Na sequência da evolução do surto, foram várias as escolas e serviços e espaços encerrados ou condicionados em Portugal, cuja lista pode consultar aqui.

Em Portugal, quem suspeitar estar infetado ou tiver sintomas - que incluem febre, dores no corpo e cansaço - deve contactar a linha SNS24 através do número 808 24 24 24 para ser direcionado pelos profissionais de saúde. Não se dirija aos serviços de urgência, pede a Direção-geral de Saúde.

A Direção-Geral da Saúde lançou um microsite sobre o novo coronavírus (Covid-19), onde os portugueses podem acompanhar a evolução da infeção em Portugal e no mundo e esclarecer dúvidas sobre a doença.