“O município de Lamego iniciou esta quarta-feira, dia 18, a desinfeção das ruas na zona urbana, com uma solução de água e produtos de desinfeção, não nocivos à saúde. Estas operações de limpeza vão continuar durante as próximas semanas, como medida de precaução” lê-se no comunicado de imprensa.

Uma medida de prevenção que se junta à decisão de encerrar os serviços desportivos e culturais municipais, assim como espaços públicos, como o Parque Biológico da Serra das Meadas e o parque infantil do Parque Isidoro Guedes.

“A feira quinzenal está suspensa por tempo indeterminado”, lê-se no comunicado no qual o presidente da Câmara apela “a que todos os cidadãos respeitem as recomendações das autoridades nacionais e municipais” e que “mantenham a serenidade e sentido de responsabilidade”.

Ângelo Moura assume ainda que, “até ao momento, não foi sinalizado nenhum caso de infeção por COVID-19 neste território” municipal e que a autarquia está “em contacto permanente com todas as entidades competentes no sentido de prevenir e controlar a propagação do vírus, o que pode levar à adoção de novas medidas”.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou na quarta-feira o número de casos confirmados de infeção para 642, mais 194 do que na terça-feira. O número de mortos no país subiu para dois.

Dos casos confirmados, 553 estão a recuperar em casa e 89 estão internados, 20 dos quais em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI).

O boletim divulgado pela DGS assinala 5.067 casos suspeitos até quarta-feira, dos quais 351 aguardavam resultado laboratorial.

Das pessoas infetadas em Portugal, três recuperaram.

De acordo com o boletim, há 6.852 contactos em vigilância pelas autoridades de saúde.