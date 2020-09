“A Câmara Municipal do Funchal informa que, esta sexta-feira, dia 04 de setembro, teve conhecimento por parte do IASaúde de que um trabalhador da Fiscalização Municipal testou positivo à covid-19, na sequência de um contacto estabelecido durante o seu período de férias”, pode ler-se no comunicado divulgado pela autarquia.

De acordo com a mesma nota, o trabalhador “não apresentava sintomas” e regressou de férias em 29 de agosto, apresentando-se ao serviço na segunda-feira.

O documento emitido pelo município funchalense acrescenta que “o trabalhador auto isolou-se na sua residência desde a passada terça-feira, dia 01 de setembro”, após saber que uma pessoa com quem tinha privado nas férias havia testado positivo”.

Também refere que foi o funcionário camarário quem contactou o IASaúde e “ficou a aguardar a realização do teste”, cujo resultado ficou concluído n quinta-feira, “encontrando-se ainda assintomático”.

“Assim que a Câmara Municipal do Funchal teve conhecimento do caso positivo, foi ativado o plano de contingência interno e feitas todas as diligências necessárias para ajudar a identificar eventuais contactos ocorridos, em estreita colaboração com o Delegado de Saúde do Funchal”, destaca a autarquia.

O serviços de Fiscalização Municipal, no qual trabalhava este funcionário, “foi encerrado esta manhã, procedendo-se à sua higienização integral”, indicou a autarquia.

