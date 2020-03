A Metro do Porto confirmou esta segunda-feira ao SAPO24 que um dos acessos à estação do Bolhão, no centro da cidade, foi encerrado após um homem de 27 se ter dirigido a um segurança, por volta das 13:00, queixando-se de dificuldades respiratórias.

Por precaução, o homem foi de imediato levado para o acesso do poço das Camélias, na rua de Fernandes Tomás, junto ao centro comercial "La Vie".

O plano de contingência do metro foi ativado, tendo sido alertadas as autoridades e tentado o contacto com a linha SNS24, o que acabou por acontecer mais tarde.

A PSP recebeu o alerta às 15:00 e esteve no local para garantir a circulação das pessoas, disse fonte da polícia ao SAPO24, estando o incidente a ser gerido pela Metro do Porto e respetiva segurança.

O homem contou aos funcionários que esteve no Hospital de Santo António, também no Porto, tendo sido mandado embora há dois dias, disse a fonte da Metro.

A mesma fonte explica que aquele acesso é usado por menos de 1% dos utilizadores daquela estação, não havendo, por isso, grandes transtornos no local, nem impactos na circulação do metro. Quando o homem sair, o acesso deverá permanecer encerrado, adianta também a Metro.

A entrada na estação do Bolhão pode continuar a ser feita pelo acesso na rua de Santa Catarina.

Esta segunda-feira, a empresa tinha revelado à agência Lusa que está a fazer “desinfeção diária de todos os veículos, incluindo as cabines de condução e os salões dos passageiros”, bem como de “corrimões e outros pontos de contacto existentes nas estações subterrâneas”.

A Metro do Porto acrescenta que, nos próximos dias, vai “receber e imediatamente começar a utilizar equipamento de limpeza de largo espectro, mais eficaz e com garantias de uma higienização mais prolongada no tempo”.