A reunião entre o primeiro-ministro, António Costa, e delegação do BE, chefiada pela líder bloquista, Catarina Martins, durou cerca de uma hora, tendo sido este o segundo partido recebido na residência oficial.

“O BE está solidário com todas as medidas que devam ser adotadas, no âmbito das escolas ou outras, para conter esta pandemia, para proteger a população. O que nós transmitimos ao Governo é que todas as medidas devem ser bem explicadas e bem preparadas”, respondeu Catarina Martins aos jornalistas, quando questionada sobre a possibilidade de fechar as escolas.

Tal como Rui Rio, a líder do BE não revelou quais as medidas que foram transmitidas pelo Governo, deixando claro que o executivo “irá apresentar ao país um leque de medidas”.

“O BE não deixará de fazer sugestões nas áreas em que achamos que elas devem ser feitas. Aliás hoje fizemos algumas dessas sugestões. Achamos importante solidariedade para que as medidas sejam eficazes e sejam postas no terreno o mais depressa possível”, afirmou.