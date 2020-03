O cidadão que está internado, em isolamento, desde hoje, nos Hospitais da Universidade de Coimbra (HUC), uma das unidades que integra o CHUC, chegou ali já referenciado, adiantou Fernando Regateiro, escusando-se a adiantar mais pormenores sobre o caso concreto.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) informou, no dia 04, que até então tinham sido reportados com resultados positivos para o novo coronavírus cinco casos, três dos quais no Porto, um em Lisboa e outro em Coimbra, que foi internado no CHUC, mas que foi infetado pelo Covid-19, disse hoje à agência Lusa Fernando Regateiro.

No entanto, o CHUC tem avaliado diversos casos de suspeitas de infeção com o Covid-19, acrescentou o responsável, recordando que este é um hospital de referência, no âmbito da epidemia de coronovírus, onde o laboratório já está a fazer análises desde o dia 03, mas cujas situações não aconselharam internamento.

O presidente do conselho de administração do CHUC falava hoje, durante uma conferência de imprensa, para dar informação sobre a resposta do Centro Hospitalar à contingência gerada pelo Covid-19.