No final da reunião de segunda-feira da conferência de líderes, o deputado único do Chega anunciou que, perante este cenário, incluindo a eventual declaração de estado de emergência no país, retiraria a sua proposta de revisão constitucional.

Hoje, através de comunicado, André Ventura desenvolve os motivos pelos quais decidiu retirar “os dois projetos de revisão constitucional já apresentados” – com vista a permitir o "internamento compulsivo", em casos como o da crise do Covid-19, e a diminuição do número mínimo de deputados, dos atuais 180 para 100 eleitos – pelo que “terminará assim o processo de revisão constitucional iniciado”.

“O estado de alerta em que se encontra o país, e a eventual declaração do estado de emergência que venha a ser anunciado amanhã [quarta-feira], não se coadunam com a apresentação de propostas de natureza de revisão constitucional, nem com a sua necessária discussão pública e a ponderação necessária para a levar a cabo”, justifica.

Ventura, que é também líder do Chega, aponta que “neste momento todos os órgãos de soberania devem estar integralmente concentrados na luta contra esta terrível pandemia e nas suas consequências”.