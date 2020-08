A China registou, nas últimas 24 horas, 30 casos de covid-19, 22 deles importados e oito de contágio local, mais cinco do que no dia anterior, anunciou hoje a Comissão de Saúde do país.

Os oito casos locais foram identificados na província de Xinjiang, no noroeste, onde um surto foi detetado há mais de três semanas. Os restantes casos foram registados na cidade de Xangai (16) e nas províncias de Shaanxi (cinco) e Sichuan (um). As autoridades de saúde adiantaram que, nas últimas 24 horas, 64 pacientes receberam alta, pelo que o número total de infetados ativos na China continental era de 690, 39 dos quais em estado grave. A Comissão de Saúde chinesa não anunciou novos óbitos por covid-19, com o número de mortos a manter-se nos 4.634, entre os 84.786 infetados desde o início da pandemia. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 750 mil mortos e infetou quase 21 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência de notícias France-Presse (AFP). A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China. Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano é agora o que tem mais casos confirmados e mais mortes.