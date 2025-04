"'Os pobres têm um lugar privilegiado no coração de Deus”' Assim também no coração e no Magistério do Santo Padre, que escolheu o nome de Francisco para nunca os esquecer", começa por dizer o Vaticano.

"Por isso, um grupo de pobres e necessitados estará presente nos degraus que conduzem à Basílica Papal de Santa Maria Maior para prestar a última homenagem ao Papa Francisco antes do enterro do caixão", é anunciado.

O pontífice vai ser sepultado na basílica no sábado, numa cerimónia privada. O túmulo vai poder ser visitado pelos fiéis a partir de domingo, 27 de abril.

O Papa Francisco morreu na segunda-feira aos 88 anos, após 12 anos de pontificado.

Nascido em Buenos Aires, a 17 de dezembro de 1936, Francisco foi o primeiro jesuíta e primeiro latino-americano a chegar à liderança da Igreja Católica.

A sua última aparição pública foi no domingo de Páscoa, no Vaticano.

O seu corpo está desde quarta-feira em câmara ardente, a ser velado por fiéis, na Basílica de São Pedro, no Vaticano.