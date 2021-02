Na reunião camarária de hoje, o presidente do município, Manuel Machado, deixou a garantia de que está em processo de adquisição mais 650 computadores portáteis e mais 500 acessos à internet.

Segundo o autarca, desde abril do ano passado, após o início do terceiro período do ano letivo em formato ‘online', a Câmara Municipal de Coimbra já disponibilizou 1.300 equipamentos informáticos, entre tabletes e pontos de acesso à Internet.

O município de Coimbra disponibiliza gratuitamente ainda uma plataforma ‘online' de apoio ao ensino à distância, a E@D.Coimbra, destinada a alunos e professores do pré-escolar e do 1.º ciclo do ensino público do concelho.

"Ao todo são mais de 4.800 crianças, de 245 turmas, dos seis agrupamentos de escolas, que vão voltar a beneficiar desta medida que possibilita o trabalho em rede, em ambiente fechado e seguro, facilitando a partilha de conteúdos e a interação necessária ao desenvolvimento de atividades educativas bem como à sua monitorização e acompanhamento por parte dos docentes", destaca a autarquia.

A plataforma integra recursos educativos e pedagógicos que permitem "criar um ambiente inovador, interativo e estimulante, com centenas de atividades multimédia, interativas e dinâmicas, para serem utilizadas em casa, através das quais as crianças poderão aprender ao seu ritmo e de forma criativa".

Os alunos do 1.º ao 12.º ano retomam esta segunda-feira as atividades letivas, mas longe das escolas, regressando das férias antecipadas para o já conhecido ensino a distância que marcou o final do ano letivo passado.

No total, são cerca de 1,2 milhões de alunos que voltam a ser obrigados a trocar, por tempo indefinido, as salas de aula pelas suas casas, quase um ano depois de, em março, o Governo ter encerrado as escolas e implementado o ensino a distância para conter a pandemia de covid-19.