A partir da sede naquela freguesia do concelho de Leiria, a Musicalmente apresentará com transmissão ‘online’ os espetáculos previstos para o Convento de São Francisco, em Coimbra, Teatro Miguel Franco, em Leiria, Teatro Stephens, na Marinha Grande, e Centro Cultural Olga Cadaval, em Sintra.

Em comunicado, a companhia que produz os Concertos para Bebés considera que “os bebés não sabem o que é o Covid-19 e não compreenderiam porque não haveriam os seus concertos este fim de semana”.

Assim, as famílias interessadas em assistir aos concertos em direto vão receber um guia para “preparar melhor o ambiente em suas casas”, de modo a “intensificar esta experiência com os seus bebés”. Esse manual pode ser solicitado pelo ‘e-mail’ producao@musicalmente.pt.

O primeiro concerto será transmitido no domingo, às 11:00, com o solista convidado Daniel Reis, que toca “hang”. O espetáculo intitula-se “Bebés em transe”.

A adesão à proposta Musicalmente não tem implicações com o ressarcimento do dinheiro dos bilhetes adquiridos para os espetáculos cancelados, avança a companhia. “Todas as famílias podem reaver o dinheiro dos seus bilhetes, contactando a bilheteira de cada uma das salas”, ou a Ticketline.

“Os artistas, em especial os das artes performativas, conhecem bem as consequências que uma situação como esta lhes provoca. A história ensinou-lhes que são os primeiros a verem a injusta e permanente ausência de direitos juntar-se a outros dramas”, sublinha a companhia em comunicado.

Mas a Musicalmente acrescenta que o elenco que faz os Concertos para Bebés habituou-se “à cumplicidade de tantas famílias que, nas manhãs de domingo, optam por connosco e seus bebés experimentarem a música num ambiente familiar único. Assim continuará a ser”, conclui.