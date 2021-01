Desde o início do novo confinamento, na sexta-feira, pelo menos 477 pessoas morreram em Portugal por causa da covid-19 e foram contabilizados quase 32 mil novos casos de infeção.

No domingo, Portugal registou o quinto dia consecutivo com mais de 10 mil novas infeções, e contabilizava mais de 134 mil casos ativos, segundo dados da Direção-Geral da Saúde (DGS).

O número de hospitalizações também aumentou e atingiu 4.889 doentes no domingo, com 647 em unidades de cuidados intensivos.

Desde março do ano passado, Portugal registou 549.801 casos de infeção e 8.861 mortos.

No domingo, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, alertou que a situação "é muito crítica" e considerou que o confinamento não está a ser levado a sério.

Marcelo Rebelo de Sousa admitiu um agravamento de medidas, que disse que apoiará, se for essa a decisão do Governo.

Também a ministra da Saúde, Marta Temido, se mostrou preocupada com o comportamento dos portugueses e alertou que todo o sistema de saúde está “muito próximo do limite”.

O Conselho de Ministros aprovou, no dia 13, novas medidas para controlar a pandemia de covid-19, entre as quais o dever de recolhimento domiciliário, que entraram em vigor às 00:00 de sexta-feira passada.

Entre as medidas, estão restrições à circulação da população, obrigatoriedade do teletrabalho e encerramento do comércio, com exceção dos estabelecimentos de bens e serviços essenciais.

As escolas permanecem abertas em todos os níveis de ensino, mas os centros de apoio ao estudo encerraram.

A nível mundial, a pandemia de covid-19 provocou mais de dois milhões de mortos em quase 95 milhões de casos de infeção pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, que provoca a doença da covid-19, detetado pela primeira vez na China, em dezembro de 2019.