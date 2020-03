O coordenador do departamento jurídico e económico da Deco - Associação Portuguesa para a Defesa do Consumidor, Paulo Fonseca, em declarações à Lusa, explicou que quem tem viagens agendadas para fora da Europa "deve contactar as agências [de viagens] e encontrar alternativas", mas frisou referir-se às viagens marcadas durante o período de suspensão de voos anunciado pelo o primeiro-ministro, António Costa, na terça-feira.

"As agências estão certamente a contactar para informar da não realização das viagens", afirmou, lembrando que, nos últimos dias, os portugueses têm assistido a países que declaram estados de emergência ou encerram fronteiras e às agencias e viajantes a encontrar soluções para o cancelamento de voos.

“Não nos choca, de todo, que se procure – sempre num plano negocial – que os consumidores consigam encontrar alternativas com a agência", defendeu Paulo Fonseca.

Na opinião do jurista, as agências têm demonstrado “flexibilidade" no encontro de soluções com os consumidores, nomeadamente quanto a reagendar as viagens.