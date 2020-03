“Era importante as democracias […] não aparecerem numa situação de desvantagem em termos de perceção pública face aos regimes autoritários na eficácia com que estão a lidar com esta crise” de saúde pública, afirmou hoje o especialista em assuntos europeus à Lusa.

Numa altura em que aumenta a insatisfação com os regimes democráticos, na Europa em particular, a crise criada pela pandemia de Covid-19 pode acentuá-la se houver uma perceção pública de que regimes autoritários, com medidas mais drásticas, são mais eficazes na resposta à crise, explicou.

“Isso aliás é explorado muitas vezes pelos populistas, que advogam a ideia de que são necessários poderes fortes para conseguir ser efetivo”, exemplificou.

“Do meu ponto de vista tem que ser o contrário, ou seja, a democracia tem precisamente de reivindicar a sua natureza democrática a autoridade para poder agir de forma eficaz”.

Para o académico, diretor da Escola de Governação Transnacional no Instituto Universitário Europeu, em Florença, Itália, essa reivindicação implica que os atores políticos democráticos consigam “encontrar e dar uma legitimidade reforçada a essas decisões”, que “têm de ser assentes na transparência”, o que até constituirá uma vantagem face aos regimes não-democráticos.