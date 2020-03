A notícia "DGS não recomenda isolamento a pessoas vindas do estrangeiro" foi publicada pela Lusa a 27 de março e replicada no SAPO24, tendo depois sido posteriormente anulada pela agência noticiosa. Em causa está um erro: o despacho da Direção Geral de Saúde a que a agência se refere é de fevereiro, pelo que estas informações não se reportam ao momento atual.

Notícia original:

Covid-19: DGS não recomenda isolamento a pessoas vindas do estrangeiro, mas aconselha vigilância e distanciamento social

A Direção-Geral da Saúde (DGS) não recomenda o isolamento para as pessoas que regressam a Portugal de uma área com transmissão comunitária ativa pelo novo coronavírus, como o norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura ou Japão.

O despacho hoje publicado pela Direção-Geral da Saúde (DGS) considera que "não existe recomendação para evicção escolar ou profissional, ou necessidade de isolamento” para “as crianças, jovens e adultos que regressem de uma área com transmissão comunitária ativa do novo coronavírus, como o Norte de Itália, China, Coreia do Sul, Singapura, Japão ou Irão”.

Contudo, a DGS aconselha que, durante os 14 dias seguintes ao regresso a Portugal, as pessoas vigiem a temperatura duas vezes por dia, que estejam atentas ao aparecimento de febre, tosse ou dificuldades respiratórias.

É também recomendando que, no mesmo período, seja cumprido o distanciamento social, evitando a frequência de locais muito frequentados e fechados e que sejam evitados os cumprimentos com contacto físico.