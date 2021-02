A Direção-Geral da Saúde (DGS) apresentará "ainda esta semana ao Ministério da Saúde uma proposta de revisão da estratégia de testagem" para a nova fase de combate à pandemia de Covid-19.

A notícia avançada esta quarta-feira pela TSF foi confirmada pelo Observador.

A revisão da estratégia de testagem passa por "fomentar as ações de rastreio, bem como os testes a realizar a contactos de casos positivos de Covid-19". Desde 17 de julho de 2020 que a norma da DGS prevê a realização de testes apenas “nos contactos de alto risco”.

O anúncio desta reavaliação surge depois de Marta Temido ter dito na passada terça-feira que tinha pedido à DGS para estudar o tema e eventualmente alterar as normas em vigor

A ministra destacou a necessidade de “voltar a investir no alargamento da testagem", defendendo a “ação decisiva sobre alargamento de testagem, designadamente a massificação dos testes rápidos para rapidamente perceber o estado de circulação da infeção na população”.

Questionada sobre a capacidade de o país testar massivamente, a ministra explicou que “os critérios de realização de testagem são definidos pela DGS”, mas que “devemos insistir junto do critério técnico do alargamento da testagem”, exemplificando que deve ser feita a testagem de contactos, independentemente do grau de risco.