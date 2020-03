Uma equipa de investigadores do laboratório da universidade pública analisou a forma como os portugueses reagiram ao Covid-19 entre 12 e 15 de março, através das redes sociais e também das pesquisas 'online', tendo identificado “apropriações sociais positivas e negativas” ao longo daquele período.

No relatório, publicado hoje e a que a Lusa teve acesso, refere-se que, antes do anúncio de casos de infeção, houve “uma quase ausência de desinformação”.

Porém, depois, “seguiu-se um momento de forte propagação de desinformação via WhatsApp, maioritariamente assente em áudios”, registam os investigadores.

Num terceiro momento, verificou-se “a apropriação positiva das redes sociais, via grupos de Facebook, para troca de informação e organização de redes de apoio, etc.”, assinalam.

Durante o período em análise, “os meios de comunicação social tornaram-se numa fonte central para alimentar com informação os grupos de Facebook de apoio e partilha de vivências de isolamento social”, frisam.

“Os media destacaram-se, igualmente, através de um importante papel de dissuasão e combate à desinformação, através de processos de 'fact-checking' [verificação de factos], como no caso do ‘Polígrafo’/SIC ou do ‘Observador’, ou via análises de contexto e boas práticas, como no caso do ‘Diário de Notícias’”, exemplificam.