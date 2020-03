Os equipamentos foram adquiridos pela EDP e a pela sua principal acionista, a China Three Gorges (CTG), que previam fazer a sua entrega ao Ministério da Saúde no final do mês.

Num comunicado divulgado no passado dia 19, as duas empresas indicavam ter que adquirido, em coordenação com o Ministério da Saúde e com o apoio da Embaixada de Portugal em Pequim, “50 ventiladores e 200 monitores médicos, bem como respetivos consumíveis e equipamentos de suporte associados, num total de cerca de 4 milhões de euros”.

“Estes equipamentos médicos – já homologados pelo Ministério da Saúde – poderão mostrar-se decisivos para todos aqueles que sejam afetados de modo mais crítico pela Covid-19, sobretudo numa altura em que os ‘stocks’ mundiais se têm mostrado insuficientes para a elevada procura”, sublinha a EDP e a CTG no comunicado.