O Egito, país com mais de 100 milhões de habitantes, ultrapassou na segunda-feira os 100 mil casos de pessoas infetadas com covid-19, disse hoje o ministro da Saúde do governo do Cairo.

O país anunciou o primeiro caso do novo coronavírus no passado dia 14 de fevereiro, tendo registado na segunda-feira à noite um total de 100.041 contágios e 5.541 óbitos provocados pela doença. Em março, as autoridades implementaram medidas contra a propagação da pandemia, tendo sido encerrados os locais de culto, cafés, restaurantes e aeroportos. No início de julho, o governo autorizou a reabertura parcial das mesquitas, igrejas, cafés restaurantes e locais de interesse cultural. Segundo a agência France-Presse, os especialistas alertam que é iminente uma segunda vaga de covid-19 no Egito. A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 889.498 mortos e infetou mais de 27,1 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.