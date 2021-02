De acordo com o relatório divulgado, 199.511 pessoas (2% da população) já receberam as duas doses da vacina contra a covid-19. Por outro lado, 332.762 pessoas (3% da população) tomaram apenas a primeira dose.

Esta semana, 93.568 pessoas completaram a vacinação, tendo outras 33.687 tomado a primeira dose.

É ainda referido que foram recebidas, até à data de hoje, 651.900 doses no país, tendo já sido distribuídas 571.981.

No que diz respeito à distribuição geográfica da vacinação, por região de Saúde, no Norte já foram administradas 171.789 doses, 168.196 em Lisboa e Vale do Tejo, 128.580 no Centro, 43.951 no Alentejo e 18.681 no Algarve.

A Direção-Geral da Saúde (DGS) lançou esta terça-feira, dia 16 de fevereiro, o primeiro relatório de monitorização da vacinação contra a covid-19 em Portugal Continental, produzido em articulação com a task-force da vacinação e em colaboração com os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS).

Este boletim, que terá como fontes o sistema VACINAS (da DGS) e o Serviço de Utilização Comum dos Hospitais (SUCH), será publicado todas as terças-feiras, com dados referentes à semana anterior (de segunda-feira às 00h00 a domingo às 23h59).