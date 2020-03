A câmara municipal do Porto anunciou hoje que vai começar a produzir máscaras cirúrgicas graças à ajuda de um empresário de Campanhã. Segundo uma nota do gabinete de comunicação da autarquia, a ideia surgiu depois de o empresário ter contactado o gabinete do presidente Rui Moreira e disponibilizar-se para "ajudar a cidade".

A conversa acabou por conduzir à ideia de produzir o material de proteção, explica o município.

"A Câmara do Porto e uma empresa local desenvolveram nos últimos dias um projeto para iniciarem imediatamente a produção de máscaras de proteção pessoal, do tipo cirúrgico, suficientes para os funcionários municipais que contactem com público e que poderão também vir a ser distribuídas pela autarquia à rede social, corporações de bombeiros voluntários e às empresas de transporte, como STCP", lê-se na nota divulgada hoje.

Em 24 horas, adianta a câmara, o empresário conseguiu obter a matéria-prima adequada, disponibilizando-se a parar a sua produção, destinada sobretudo à indústria hoteleira, reconvertendo a unidade produtiva, com cerca de vinte funcionários, numa linha de produção de máscaras.

Nesta altura não está ainda apurada a quantidade de máscaras que aquela unidade vai conseguir produzir, contudo, calcula-se que seja "o suficiente para alimentar as necessidades básicas dos operacionais do município e ainda ceder equipamentos a outras instituições, assegurando a Câmara do Porto os custos inerentes à operação".