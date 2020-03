“O regulador relembra o papel que os media têm no alerta e informação ao público, em matéria de saúde pública, sobretudo se elas configuram emergências, desencadeadoras de estados de inquietação e nervosismo entre o público, caracterizáveis como de generalizado alarme, justificando cuidados redobrados na confirmação da veracidade da informação”, lê-se na nota publicada na quinta-feira no ‘site’ da ERC.

Entre as recomendações, o regulador destaca “os deveres de rigor” dos media, devendo, por isso, abster-se da formulação de juízos especulativos e alarmistas e da divulgação de factos não confirmados, dando prioridade às fontes de informação especializadas, preferencialmente médico-científicas.

De acordo com o guia de boas práticas, as transmissões em direto só devem ser feitas mediante a existência de novidade e da relevância do que é reportado, não devendo exagerar-se na sua duração ou “constante repetição”.

A ERC apela também a que se evite a divulgação de imagens fotográficas e vídeos de vítimas de doença retirados das redes sociais e, ainda, a que os jornalistas não recorram a frases estereotipadas nem ao uso excessivo de adjetivação e generalizações “que possam contribuir para empolar o acontecimento”.