Desde que o Governo decidiu encerrar as escolas e manter o ensino à distância (desde 16 de março), devido à disseminação do novo coronavírus, que pais e professores têm alertado para os casos de alunos que não conseguem acompanhar as aulas porque não têm internet ou computador em casa.

Na semana passada, o presidente da Associação Nacional de Diretores e Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP), Filinto Lima, apelou ao Ministério da Economia e da Transição Digital que garantisse as condições para que nenhum aluno ficasse excluído, lembrando que as escolas tinham o levantamento de quem precisava de internet ou computador.

“Estamos à espera que o Ministério da Economia nos venha pedir estes números”, sublinhou na altura Filinto Lima em declarações à Lusa.

A Lusa questionou hoje Filinto Lima e Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), sobre se tinham sido contactados e ambos confirmaram que esse trabalho já está a ser feito.

“O Ministério da Educação está a fazer esse levantamento. Estão a pedir às escolas para que, durante esta semana, entreguem esses dados. Mas lembramos que é muito importante que se passe da teoria à prática”, afirmou Filinto Lima.

Manuel Pereira também confirmou à Lusa esta informação e saudou a iniciativa do Ministério da Educação de “querer ter um conhecimento muito claro da realidade, já que por vezes as percentagens escondem realidades muito diversas”.

Os números mais recentes do Instituto Nacional de Estatística, relativos a 2019, indicam que 5% das famílias com estudantes até aos 15 anos não têm internet em casa.

Manuel Pereira lembrou que haverá zonas “no litoral, onde mais de 99% dos alunos têm internet e depois existem zonas do interior onde a percentagem dispara”.