Espanha tem desde sexta-feira 23.572 novos casos de covid-19 dos quais 2.489 foram diagnosticados nas últimas 24 horas, segundo números divulgados hoje pelo Ministério da Saúde espanhol.

Nos últimos sete dias, segundo os dados oficiais, morreram no em Espanha 141 pessoas com a doença, o que eleva o total de mortes por covid-19 no país desde o início da pandemia a 29.094.

A maioria dos casos de infeção e das mortes continua a registar-se na região de Madrid, onde foram notificados 554 novos casos nas últimas 24 horas e 66 mortes nos últimos sete dias.

Atualmente há 6.957 doentes internados em hospitais com a covid-19, dos quais 846 em unidades de cuidados intensivos.

Reino Unido

O Reino Unido registou 1.406 novos casos de covid-19 nas últimas 24 horas no país, segundo os dados oficiais divulgados hoje pelo Ministério da Saúde britânico.

Este número é inferior aos 1.715 reportados no domingo, que representava o maior número de contágios registados desde 04 de junho.

As autoridades revelaram ainda que ocorreram mais duas mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, o que eleva para 41.501 o total de mortos no país desde o início da pandemia.

O número diário de infeções no Reino Unido continua a ultrapassar as 1.000, e a chefe do Governo escocês, Nicola Sturgeon, disse hoje que os casos detetados nas últimas 24 horas na Escócia, 160, representam o maior número desde 16 de maio e é, "sem dúvida, um motivo de preocupação".

Quanto à gestão da pandemia por parte do executivo britânico liderado por Boris Johnson, a escocesa continua as críticas em vésperas da reabertura das escolas, após semanas de incertezas sobre medidas para reduzir o risco de contágio de covid-19.

Os centros educacionais vão introduzir novas medidas para prevenir a propagação do vírus, como horário diferenciados entre alunos na hora de almoço e recreios e nas entradas e saídas das crianças.

Quase todas as escolas criaram grupos "bolhas" de alunos e colocaram pontos específicos com desinfetantes para as mãos, tendo aprofundado a limpeza dos edifícios.

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 847.071 mortos e infetou mais de 25,2 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP. A pandemia de covid-19 já provocou mais de 847 mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 1.822 em Portugal.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.