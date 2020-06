Espanha regista 25 mortes na última semana mas mantém total de óbitos

O Ministério da Saúde espanhol informou hoje que 25 pessoas morreram na última semana com a covid-19, mas manteve pelo nono dia consecutivo o número total de óbitos em 27.136 ocorridos desde o início da pandemia.

Desde há mais de uma semana que o relatório diário com a atualização da situação epidemiológico no país avisa que “está a ser efetuada uma validação dos casos dos falecidos que permitirá a correção das séries históricas que serão atualizadas semanalmente”.

De acordo com as autoridades sanitárias do país, houve com a doença nas últimas 24 horas diagnosticados com o teste PCR, elevando para 244.109 o total de infetados pelo novo coronavírus desde que começou a pandemia.

Os dados diários indicam ainda que já passaram pelos hospitais 124.642 pessoas com covid-19, tendo dado entrada na última semana 94.

Os serviços de saúde recebem diariamente os números notificados pelas 17 comunidades autónomas do país, que também fazem acertos em relação aos comunicados nos dias anteriores, o que tem levado a discrepâncias sem explicação nos totais apresentados.

“A validação individual dos casos está em curso, pelo que pode haver discrepâncias em relação à notificação agregada dos dias anteriores”, avisam os serviços sanitários espanhóis.

A maior parte do território espanhol está a partir de hoje na última fase (três) do plano de final de confinamento, mas as regiões mais atingidas pela covid-19, Madrid e Barcelona, ficam mais uma semana na fase anterior.

Acompanham Madrid e Barcelona na ‘fase dois’ a província de Lérida (comunidade da Catalunha) e as de Sória, Ávila, Salamanca e Segóvia (Castela e Leão).

Na fronteira norte de Portugal, Galiza é a única região espanhola que saiu hoje da ‘fase três’, em que se encontrava, e passou para aquilo que se chama “a nova normalidade”, ultrapassando todos os outros territórios espanhóis.

As restantes regiões espanholas que fazem fronteira com Portugal passaram para a última fase de alívio das medidas (‘fase três’) contra a pandemia, menos a província de Salamanca que fica mais uma semana na ‘fase dois’.

O estado emergência em vigor desde 15 de março vai terminar à meia-noite de sábado 20 de junho, daqui a menos de uma semana, altura em que também acabam os impedimentos à circulação de pessoas dentro do território espanhol.

Os primeiros turistas estrangeiros a chegar a Espanha desde que as fronteiras foram fechadas há três meses, devido à pandemia de covid-19, aterraram hoje pela manhã no aeroporto de Palma de Maiorca num voo que partiu de Dusseldorf (Alemanha).

No voo fretado pelo operador turístico TUI chegaram 189 passageiros, dos quais cerca de vinte são jornalistas e o resto turistas alemães, que iniciam a temporada de verão no quadro de um projeto piloto que adianta seis dias a abertura oficial das fronteiras.

A decisão do Governo espanhol de antecipar a reabertura das fronteiras ao turismo para 21 de junho, o próximo domingo, leva a que a duração do projeto seja agora de apenas uma semana, sendo seis os voos programados para estes primeiros dias - cinco em Maiorca e um em Ibiza -, já que os outros 41 voos já estavam programados para começar no próximo domingo.

O projeto piloto está previsto para um máximo de 10.900 turistas dos aeroportos alemães de Dusseldorf, Frankfurt, Hamburgo, Hannover e Stuttgart, e foi negociado com os operadores turísticos TUI, DER Touristik e Schauinslad-Reisen, assim como os hotéis do arquipélago das Baleares (Mediterrâneo).

Reino Unido regista mais 38 mortes

O Reino Unido registou mais 38 mortes nas últimas 24 horas, apenas mais duas do que no dia anterior, aumentando para 41.736 o total de óbitos durante a pandemia covid-19, anunciou hoje o Ministério da Saúde britânico.

As autoridades britânicas identificaram 1.056 novos infetados, aumentando para 296.857 os casos de contágio diagnosticados desde o início da pandemia.

Embora os números relativos ao fim de semana sejam regularmente mais baixos devido ao atraso no registo das mortes, o Reino Unido tem registado um declínio sustentado na mortalidade atribuída ao coronavírus.

Este cenário favorável levou o governo britânico a manter os planos para aliviar o confinamento decretado em 23 de março, tendo hoje reaberto lojas de bens não essenciais, como roupa, brinquedos ou eletrónicos.

Em algumas cidades de Inglaterra foram registadas longas filas de acesso aos espaços comerciais, fechados há quase três semanas e agora com capacidade limitada devido à necessidade de serem respeitadas as regras de distanciamento social.

Atrações ao ar livre, como jardins zoológicos, também vão poder abrir, e fiéis vão poder orar individualmente em locais de culto a partir de hoje.

Hoje passa também a ser obrigatório o uso de máscaras nos transportes públicos, mas noutros espaços fechados ainda continua a ser opcional.

As regras aplicam-se a Inglaterra porque as outras nações do Reino Unido (Irlanda do Norte, Escócia e País de Gales) têm autonomia e adotaram normas e calendários diferentes para o fim do confinamento.

As lojas não essenciais já abriram na Irlanda do Norte na sexta-feira passada, mas ainda não têm data para a reabertura na Escócia e País de Gales.

O governo britânico tem previsto uma nova fase de fim do confinamento a partir de 4 de julho, quando poderá ser permitida a reabertura de bares e restaurantes se não forem identificados sinais de que a taxa de transmissão de doença aumentou.

Itália soma mais 26 mortes e 303 novos casos nas últimas 24 horas

A Itália registou nas últimas 24 horas mais 26 mortes por covid-19, elevando o total para 34.371 óbitos, e 303 novos casos de covid-19, subindo o total de infetados para 237.290, indicou hoje a Proteção Civil italiana.

A proteção civil italiana adiantou que as autoridades sanitárias locais realizaram “poucos testes” nas últimas 24 horas.

No entanto, os números de mortes e de novos casos têm-se mantido em linha com os últimos dias.

A maioria dos novos casos, 259, continua na região da Lombardia (norte).