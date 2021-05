Os serviços sanitários também notificaram mais 108 mortes atribuídas à pandemia desde sexta-feira, passando o total de óbitos para 79.208.

A incidência acumulada (contágios) continuou hoje a baixar, passando de 181 (terça-feira) para 174 casos diagnosticados por cada 100.000 habitantes nos 14 dias anteriores.

As comunidades autónomas com os níveis mais elevados são as do País Basco (372), Madrid (277), Aragão (270) e Navarra (248).

Nas últimas 24 horas, deram entrada nos hospitais de todo o país 715 pessoas com a doença (789 na terça-feira), das quais 163 em Madrid, 139 na Andaluzia e 120 na Catalunha.

Por outro lado, desceu para 7.696 o número de hospitalizados com covid-19 (8.106), o que corresponde a 6,1% das camas, dos quais 1.991 pacientes estão em unidades de cuidados intensivos (2.038), o que corresponde a 20,1% das camas desses serviços.

Itália soma 7.852 novos casos e supera as 25 milhões de inoculações

O número de novos casos da doença covid-19 revela um crescimento face aos indicadores do dia anterior (6.946), indicaram as autoridades, informando ainda que o país realizou, nas últimas 24 horas, mais testes de diagnóstico, num total de 306.744 contra os 286.428 efetuados na véspera.

Com o registo destes novos contágios, o país totaliza, até à data, 4.131.078 casos de pessoas que ficaram infetadas com o novo coronavírus (SARS-Cov-2), de acordo com o boletim informativo do ministério.

O país somou 262 óbitos nas últimas 24 horas (mais 11 em comparação a terça-feira), elevando para 123.544 o número total de mortes atribuídas à doença covid-19 no território italiano desde o início da crise pandémica, em fevereiro de 2020, de acordo com a mesma fonte.A pressão sobre os hospitais italianos mantém uma tendência de decréscimo e dos atuais 352.422 casos de covid-19 ativos em Itália, 16.272 estão hospitalizados, menos 721 em relação ao dia anterior, e destes 1.992 encontram-se em unidades de cuidados intensivos (UCI), menos 64 em comparação com a véspera. O destaque do dia em Itália é o facto do país ter inoculado, até ao momento, mais de 25 milhões de doses da vacina contra a covid-19.

Até à data, 25.092.036 doses das distintas vacinas disponíveis em Itália foram administradas em todo o país.