Envolvendo 18 tendas individuais disponibilizadas por essa autarquia do distrito de Aveiro, em colaboração com os grupos de escuteiros de Anta e Espinho, a nova estrutura de alojamento temporário conta também com colchões e roupa de cama cedidos por hotéis da cidade, bem como produtos de higiene doados pela delegação local da Cruz Vermelha Portuguesa.

"A comunidade sem-abrigo de Espinho não regista ainda quaisquer casos de infeção por covid-19, mas o albergue, ao qual estes cidadãos podem aceder voluntariamente - não por imposição -, visa ajudá-los a resguardarem-se o máximo possível nesta época de pandemia", afirmou à Lusa o presidente da Câmara Municipal de Espinho, Joaquim Pinto Moreira.

Juntamente com voluntários e técnicos de outras instituições sociais, também a paróquia de Espinho tem estado a sensibilizar a comunidade sem-abrigo para os riscos associados ao novo coronavírus e a oferecer-lhes "refeições em ‘kit’ individual". Os banhos, por sua vez, estão disponíveis no próprio balneário do parque de campismo.

"Temos assim uma série de entidades a reforçar a informação junto desta população mais vulnerável e a coordenar esforços com a Câmara para que não lhes falte alimentação e, em caso disso, a devida assistência médica e social", acrescentou Pinto Moreira.