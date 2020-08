Este artigo é sobre Setúbal . Veja mais na secção Local

A Câmara de Setúbal autorizou os estabelecimentos comerciais do concelho a funcionar entre as 10:00 e as 22:00, deixando de vigorar a obrigatoriedade de encerramento às 20:00, segundo um despacho do município hoje divulgado.

