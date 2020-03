Portugal encontra-se em estado de emergência e, entre as medidas aprovadas, está o “isolamento obrigatório” para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa e a generalização do teletrabalho.

Também foi decretado o fecho das Lojas do Cidadão e dos estabelecimentos com atendimento público, com exceção para mercearias e supermercados, postos de abastecimento de combustível, farmácias e padarias, entre outros serviços considerados essenciais.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 300.097 pessoas em todo o mundo, das quais pelo menos 12.895 morreram.

Portugal, que registava no sábado 12 mortes e 1.280 infeções confirmadas, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de quinta-feira e até às 23:59 de 02 de abril.