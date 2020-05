O número de casos confirmados no país é de 1.662.375, com mais 21.403 novas infeções desde o dia anterior, de acordo com os números contabilizados diariamente pela universidade, sediada em Baltimore (leste), até às 20:00 de segunda-feira (01:00 de hoje em Lisboa).

Este é o segundo dia consecutivo em que os Estados Unidos registam uma diminuição do número de mortos e de novos casos, com menos 133 mortes que no dia anterior.

Os Estados Unidos são de longe o país com mais vítimas mortais em todo o mundo e mais casos de infeções confirmadas.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infetou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro, em Wuhan, uma cidade do centro da China.

Depois de a Europa ter sucedido à China como centro da pandemia em fevereiro, o continente americano passou a ser o que tem mais casos confirmados (cerca de 2,5 milhões, contra mais de dois milhões no continente europeu), embora com menos mortes (mais de 144 mil, contra mais de 172 mil).