"Devido aos desenvolvimentos da última semana dos casos do Covid-19 em Portugal, tomámos a decisão de adiar o evento, a pensar na segurança dos expositores e visitantes e também no interesse dos expositores, na medida em que a situação atual irá seguramente afetar a afluência dos visitantes e consequentemente os resultados da feira", afirma José Frazão, CEO da Exposalão e promotor do evento, citado num comunicado enviado à agência Lusa.

A direção do Exposalão, situado na Batalha, no distrito de Leiria, decidiu adiar a feira para de 24 a 26 de setembro.

"Apesar de difícil, pensamos ser a decisão mais sensata e responsável para todos. A feira está muito interessante, com massa crítica ao nível das empresas e marcas presentes e não queremos hipotecar o seu sucesso devido a esta contingência", lê-se no comunicado.

A Feira 3D ADDITIVE EXPO e da I4.0 EXPO, a primeira do género a realizar-se em Portugal, vai contar com a participação de uma centena de empresas multinacionais, numa área de 10 mil metros quadrados.