A decisão, apresentada como "um acontecimento sem precedente para o museu", foi tomada seguindo as recomendações da Direção-Geral da Saúde, para controlar a propagação da doença Covid-19.

Assim, Julian Opie fará no dia 18 uma visita guiada à exposição no Museu Coleção Berardo, através das redes sociais do museus, a partir das 19:00.

Nascido em Londres, em 1958, Julian Opie "é conhecido pela particularidade da representação dos seus retratos, figuras e paisagens", com "cores sólidas, com contornos negros e espessos para as feições".

"É uma mistura de 'pop art' e minimalismo com uma sensibilidade inteiramente contemporânea", descreve o Museu Coleção Berardo.