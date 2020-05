"Temos dúvidas, dúvidas essas que um número crescente de escolas tem vindo a colocar a necessidade de regresso presencial", disse o secretário-geral da Fenprof, em conferência de imprensa no Porto.

Mário Nogueira falou de quatro tipos de alunos: os que vão regressar sem turmas divididas e "vão manter a carga horária habitual", os que regressam a turmas divididas por causa da necessidade de cumprir distanciamento social "e terão por isso menos aulas", os que vão manter ensino à distância, nomeadamente cujos professores estejam em situações de risco e, por fim, os que vão deixar de ter aulas "nomeadamente aqueles que os pais entenderem que não devem ir".

Esta situação pode criar um quadro de “maior desigualdade” para quem vai fazer exames, segundo Mário Nogueira.

“O Ministério da Educação já disse que quem não regressar ao presencial por opção das famílias não vai ter resposta até à altura dos exames. São quatro tipo de alunos a serem submetidos a um mesmo exame", disse Mário Nogueira.

O secretário-geral procurou salvaguardar que "a Fenprof compreende o interesse e a importância do retomar da normalidade", salientando "compreender que no plano social e económico é necessário retomar medidas", porque, acrescentou, "muitas famílias precisam regressar ao trabalho e estão com cortes salariais grandes", mas quis deixar claro que considera o regresso às escolas uma decisão duvidosa.

"Do ponto de vista pedagógico e educativo é mais duvidoso neste momento este regresso. Apesar de acharmos que as aulas presenciais são incomparavelmente melhores do que o ensino à distância", referiu Mário Nogueira, recordando que, entretanto, desce 13 de março, que foi oficialmente o último dia de aulas presenciais, já se criaram rotinas.