No fim-de-semana, a ministra da Saúde anunciou que os profissionais de saúde poderiam usar o subsídio - que lhes seria entregue se ficassem em casa com os filhos - para contratar alguém para tomar conta dos seus filhos. Esta é uma das alternativas a deixar as crianças nas escolas – há cerca de 600 estabelecimentos de ensino preparados para receber alunos de profissionais de serviços essenciais.

Para o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, a medida destinada aos profissionais de saúde deveria ser alargada a todos os outros que estão impedidos de ficar em casa com os filhos porque são necessários nesta fase de disseminação do novo coronavírus.

“É uma inadmissível discriminação desses trabalhadores, já de si expostos a risco pessoal acrescido, os seus filhos terem de continuar a frequentar a escola, quando todas as outras crianças se encontram em casa, evitando, dessa forma, o contacto entre si. Seria inaceitável, como, aliás, já se pronunciou a Federação Nacional dos Médicos, que os filhos destes trabalhadores vissem aumentar o seu próprio risco, permanecendo todo o dia com outras crianças de risco acrescido de contágio” lembrou.