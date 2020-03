De acordo com Ferro Rodrigues, que já falou com o Presidente da República, o Conselho de Estado, que estava previsto para as 15:00, passará para o período da manhã de forma a que o plenário possa debater, à tarde, uma eventual declaração do estado de emergência.

Questionado se entende ser necessária essa declaração, a segunda figura do Estado remeteu a sua posição para depois de conhecer os pressupostos sob os quais será eventualmente decretado.

"Sem conhecer a configuração, não posso dizer mais nada", afirmou.

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, convocou no domingo à noite o Conselho de Estado para quarta-feira para discutir a eventual decisão de decretar o estado de emergência.

No que diz respeito ao funcionamento da Assembleia, o Presidente da Assembleia da República anunciou que irá propor à conferência de líderes que o plenário passe a reunir-se apenas uma vez por semana e com um quinto dos deputados presentes.

"Como órgão de soberania, a Assembleia da República não pode obviamente deixar de funcionar e demitir-se das suas funções, sobretudo neste momento de total urgência", defendeu a segunda figura do Estado, recordando que "se há milhões de portugueses em casa, há milhões a trabalhar para garantir que o país não pare".

A conferência de líderes está marcada para hoje às 19:00 para hoje para discutir "medidas excecionais" a tomar no parlamento face à pandemia do novo coronavírus, "com consequências nos agendamentos previstos".