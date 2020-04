Os números do avanço do vírus em França foram divulgados hoje através de comunicado da Direção Geral da Saúde.

Desde 1 de março, em meio hospitalar morreram 13.547 pessoas e nos lares foram registados 8.309 óbitos no mesmo período.

Em França há 29.219 pessoas hospitalizadas devido à covid-19 e 5.053 destes pacientes estão nos cuidados intensivos.

Há duas semanas consecutivas que o número de pacientes em estado grave devido a esta doença tem vindo a diminuir. Também o número total de pessoas hospitalizadas tem vindo a diminuir nos últimos dias.

A França registou 120.804 casos confirmados de covid-19 desde o início da pandemia.

A nível global, segundo um balanço da AFP, a pandemia já provocou mais de 184 mil mortos e infetou mais de 2,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.

Cerca de 700 mil doentes foram considerados curados.