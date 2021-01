A taxa de positividade dos testes realizados é agora de 6,6%, de acordo com o relatório diário da Agência de Saúde Pública sobre a situação da covid-19 no país.

Há atualmente 25.584 pacientes com covid-19 nos hospitais franceses e 2.803 foram admitidos nos cuidados intensivos, o que representa um ligeiro aumento tanto no número de hospitalizações como no número de entradas em unidades de cuidados intensivos face à última semana.

Ainda nas últimas 24 horas foram detetados 3.736 novos casos no país. O total de casos positivos até agora em França é de 2.914.725.

A pandemia de covid-19 provocou, pelo menos, 2.031.048 mortos resultantes de mais de 94,9 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.