Na sexta-feira, o líder centrista participou numa cerimónia de homenagem a Adelino Amaro da Costa, no dia em que se assinalavam 40 anos da sua morte, juntamente com o presidente da Juventude Popular, Francisco Mota, que alguns dias depois testou positivo.

O presidente do CDS-PP vai cumprir 14 dias de isolamento profilático, até ao próximo dia 18, por indicação das autoridades de saúde, e vai realizar um teste à covid-19, indicou.

Francisco Rodrigues dos Santos disse à Lusa que se sente bem e sem sintomas, e que vai "continuar a trabalhar 'online'" e "tudo o que fizer será à distância".

"Mas o partido continuará a ter atividade política", garantiu.

Em termos de agenda, estava prevista para quinta-feira uma reunião do presidente do CDS com a bastonária da Ordem dos Enfermeiros, na sede daquele organismo, que foi entretanto cancelada.

Quanto ao Conselho Nacional de sábado, que irá reunir através da internet, o líder indicou que vai acompanhar a reunião do órgão máximo do partido entre congressos "a partir de casa, e não a partir da sede nacional" do CDS, em Lisboa, como estava inicialmente previsto.