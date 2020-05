Outro tema que marcou a reunião desta tarde, que decorreu por videoconferência devido à pandemia do novo coronavírus, foi a distribuição gratuita de máscaras laváveis e reutilizáveis pela população do concelho.

A medida foi anunciada a 20 de abril, mas a não chegada a alguns locais do concelho tem gerado polémica, com publicações nas redes sociais a sugerirem que existe discriminação de localidades.

Duarte Besteiro pediu esclarecimentos sobre esta medida e Eduardo Vítor Rodrigues apontou o dedo ao à "burocracia dos procedimentos", falando também na "importância da certificação", algo que, disse, "está a levar tempo".

"Sobre o tema máscaras sinto uma tranquilidade absoluta porque temos em perspetiva um milhão para distribuir e contratualizadas estão 400 mil. Já foram distribuídas no centro urbano, 110 mil serão amanhã [terça-feira] distribuídas no interior do concelho, 120 mil na quinta-feira, na quarta vamos à feira dos Carvalhos distribuir também e para setembro já estão contabilizadas para creches", disse o autarca.

Eduardo Vítor Rodrigues apontou que a Câmara de Gaia "pondera várias fases de distribuição" porque, frisou, "este problema não se resolve no próximo mês, as medidas são provavelmente para manter num próximo ano".

"Quando eu faltar a uma promessa, não vai ser com uma máscara que custa um euro e uns cêntimos. E já estão cinco empresas, de Gaia ou da região, a produzir ou em contactos", disse o autarca.

O presidente da câmara de Gaia acrescentou que pretende também levar máscaras reutilizáveis às instituições particulares de solidariedade social, contou que foram distribuídos esta manhã 'kits' com máscara, gel e orientações aos alunos do 11.º e 12.º anos que regressaram às aulas e que 15.000 crianças vão receber um 'kit' comemorativo do Dia da Criança em junho.

Antes, no período antes da ordem do dia, o autarca tinha avançado que vai ser lançado um concurso de ideias para que artistas locais criem desenhos para personalizar máscaras.

"Esta é uma forma de apoiar os artistas plásticos de Gaia que estão numa situação frágil", referiu o autarca que a este concurso de ideias quer somar uma outra iniciativa, também com desenhos, junto das escolas do concelho.

Também a propósito de medidas no âmbito da pandemia da covid-19, Eduardo Vítor Rodrigues avançou com um apoio de nove mil euros à Associação Comercial e Industrial de Gaia para que esta compre material para distribuir pelo comércio local, uma medida aprovada esta tarde por unanimidade.

Portugal contabiliza 1.231 mortos associados à covid-19 em 29.209 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS) sobre a pandemia.

Relativamente ao dia anterior, há mais 13 mortos (+1,1%) e mais 173 casos de infeção (+0,6%).

Também de acordo com o relatório epidemiológico divulgado hoje pela DGS, o concelho de Vila Nova de Gaia regista 1.485 casos de infeção.