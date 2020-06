Durante a tarde de hoje, foram descontaminadas as instalações do Destacamento e Posto Territorial de Miranda do Douro.

Na quarta-feira serão testados pelo Centro Clínico da GNR todos os 29 militares que se encontram em isolamento, afetos aos Postos de Miranda do Douro, Vimioso, Bragança, Sendim e Torre de Moncorvo.

O Comando Nacional da Guarda vincou que nunca esteve em causa o cumprimento da missão da Guarda em nenhum dos locais referidos, uma vez que, em paralelo com a adoção das referidas medidas de segurança, foi desencadeado pelo Comando Territorial do GNR em Bragança, o necessário balanceamento de recursos humanos.

"A Guarda, através do seu Centro Clínico, continuará a monitorizar a evolução da presente situação", assegurou o chefe de Divisão de Comunicação e Relações Publicas da GNR.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 505.500 mortos, incluindo 1.576 em Portugal.