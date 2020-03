"Com estas medidas de restrição à circulação, impomos , no fundo, algo que é essencial para estancar a difusão desta epidemia, evitando eventuais situações de contagio", referiu.

Garantindo que o Governo Regional está solidário com a população do arquipélago da Madeira, o presidente do Governo Regional agradeceu o civismo que tem vindo a mostrar, salientando que "a saúde do ser humano é a prioridade das prioridades nesta hora difícil".

"Salvar vidas não é um objetivo secundário, mas um valor cimeiro neste momento na nossa hierarquia de valores", concluiu.

As autoridades de saúde da Madeira anunciaram na quarta-feira dois novos casos de Covid-19 na região, elevando para três o número de infetados pelo novo coronavírus no arquipélago.

"Temos dois casos com resultado preliminar positivo, conhecido no dia de hoje [quarta-feira], e quatro casos aguardam resultado laboratorial", disse a vice-presidente do Instituto da Administração da Saúde (IASAÚDE) da Madeira, Bruna Gouveia, indicando que são "casos importados, com ligação ao Dubai e aos Países Baixos.

"Do total dos 39 casos suspeitos identificados até agora, 32 casos foram negativos", revelou.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da Covid-19, infetou mais de 220 mil pessoas em todo o mundo, das quais mais de 8.900 morreram.

Das pessoas infetadas, mais de 85.500 recuperaram da doença.

Depois de surgir na China, em dezembro, o surto espalhou-se já por 176 países e territórios, o que levou a Organização Mundial da Saúde (OMS) a declarar uma situação de pandemia.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) elevou hoje o número de casos confirmados de infeção para 785, mais 143 do que na quarta-feira. O número de mortos no país subiu para três.