O governante sublinhou que há ainda "muitas incongruências" nas várias entidades envolvidas, vincando que o executivo está "focalizado no combate" à covid-19, quando o total de casos de infeção no arquipélago é de 86, já com 35 recuperados.

A I Liga de futebol foi suspensa em 12 de março devido à pandemia de covid-19, quando faltavam disputar 10 jornadas, com o Marítimo em 15.º lugar.

Nos Açores, também sob regime de quarentena obrigatória, o Santa Clara anunciou que quer disputar os restantes jogos do campeonato fora do arquipélago caso a I Liga de futebol retome a competição para proteger a "saúde dos açorianos" face à covid-19.

"O objetivo visa em primeiro lugar garantir a saúde dos açorianos e das açorianas, de forma a evitar cenários de contágio, tendo em perspetiva a questão da manutenção da quarentena obrigatória", avançou à Lusa o presidente do clube, Rui Cordeiro.