Tiago Brandão Rodrigues falava no final da reunião com os representantes da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas (ANDAEP) e da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE), na sequência das medidas extraordinárias decididas pelo Governo relativas ao surto provocado pelo novo coronavírus.

O Ministério da Educação enviou hoje uma comunicação a todas as escolas com algumas orientações gerais sobre a suspensão das atividades com alunos entre 16 de março e 13 de abril, uma das medidas decidida na quinta-feira pelo Governo para tentar controlar a disseminação do novo coronavírus.

“Sabemos que não são muitos os alunos nessa situação. O que pedimos às direções das escolas e estamos a trabalhar para, de certa forma, poder acautelar essa resposta, é que trabalhem com as respostas sociais que existem, com as autarquias, para identificar casos que possam existir, situações excecionais, em que a refeição escolar é absolutamente essencial”, disse o ministro.

O Governo anunciou a suspensão das aulas nas próximas duas semanas como forma de evitar a propagação da Covid-19, tendo na reunião de hoje com as duas associações “explicado as medidas” que saíram da reunião do Conselho de Ministros que decorreu na quinta-feira.