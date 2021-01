No dia em que os recordes de mortos, internados e novos casos de covid-19 voltaram a ser ultrapassados em Portugal, o Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, está a preparar-se para receber os cinco primeiros doentes provenientes do Hospital Beatriz Ângelo, em Loures, no distrito de Lisboa, adiantou ao SAPO24 fonte hospitalar.

Estes cinco doentes com covid-19 vão, assim, ser recebidos no maior hospital do Norte, cuja capacidade é ainda flexível. Não foi ainda possível apurar se estas pessoas serão internadas em unidade de cuidados intensivos.

A região de saúde de Lisboa e Vale do Tejo, onde se integra o Hospital Beatriz Ângelo, registou hoje o maior aumento de casos e de mortes no país.

Segundo o boletim epidemiológico diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), a centena de óbitos foi hoje ultrapassada, com 118 mortos relacionados com a covid-19, doença que levou ao internamento de 3.451 pessoas, tendo sido também registados mais 10.176 novos casos de infeção, os valores diários mais elevados desde o início da pandemia, em março de 2020.

O estado de emergência foi renovado até 15 de janeiro e ficou proibida a circulação entre concelhos do continente, entre as 23:00 de hoje e as 05:00 de segunda-feira.

Foi ainda decretado que em 253 concelhos do continente os habitantes estão sujeitos a recolher obrigatório e consequente proibição de circulação na via pública no sábado e no domingo a partir das 13:00 e até às 05:00 do dia seguinte.

O Hospital Beatriz Ângelo serve uma população de cerca de 278 mil habitantes nos concelhos de Loures, Mafra, Odivelas e Sobral de Monte Agraço.