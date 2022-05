Após uma reunião do gabinete de crise, na tarde desta terça-feira, o Centro Hospitalar Universitário São João (CHUSJ), no Porto, está a equacionar a ativação do nível três do plano de contingência, disse fonte daquela unidade ao SAPO24. Esta ativação "poderá ter implicações na atividade cirúrgica programada face à necessidade de alocar camas a doentes com covid-19", refere a mesma fonte.

Em causa está "uma elevadíssima afluência aos serviços de urgências, com uma taxa de positividade para a covid-19 acima de 40% em doentes com queixas respiratórias", numa altura em que existem "imensos profissionais ausentes por contração do vírus" responsável pela doença.

Segundo a mesma fonte, estão internadas cerca de 80 pessoas no CHUSJ com covid-19.