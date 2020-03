A partir das oito horas deste domingo, todos os doentes que fiquem internados no Hospital de São João, no Porto, serão testados ao novo coronavírus (SARS-CoV-2), responsável pela doença covid-19. Quer sejam doentes urgentes ou. Internados de forma programada, todos passam a ser alvo do rastreio sistemático.

Centro Hospitalar Universitário de São João (CHUSJ) justifica a decisão com “o risco associado ao eventual contágio de doentes e profissionais por utentes eventualmente infetados, embora assintomáticos”. A medida é “de caráter excecional” e deverá manter-se “enquanto a situação epidemiológica o justificar”, adianta aquela unidade hospitalar.

Segundo a norma a que o SAPO24 teve acesso, estão abrangidos os doentes admitidos através do serviço urgência, os admitidos de forma programada e os doentes transferidos de outros hospitais. As medidas aplicam-se também aos doentes das áreas pediátrica e obstétrica.

Nesta altura, segundo os dados da DGS, divulgados ao início desta tarde, a região norte continua a ser aquela que regista mais casos de doença (3.035) e mais óbitos (44).

No total nacional, contam-se agora 5.170 casos confirmados e 100 óbitos. Mais de metade (58) das mortes associadas à covid-19 são de pessoas com mais de 80 anos.

A covid-19, causada pelo novo coronavírus SARS-CoV-2, é uma infeção respiratória aguda que pode desencadear uma pneumonia.

Portugal, onde o primeiro caso foi confirmado a 02 de março e que está em estado de emergência até quinta-feira, entrou já na terceira e mais grave fase de resposta à doença covid-19 (Fase de Mitigação), ativada quando há transmissão local, em ambiente fechado, e/ou transmissão comunitária.

Detetado em dezembro de 2019, na China, o novo coronavírus já infetou mais de 600 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 28 mil.