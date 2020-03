A gerência do bar de Vila Maior, também no concelho da Feira, organizou que no passado fim de semana uma festa temática sobre a Covid-19, com 200 clientes, que exibiram máscaras de proteção respiratória, brochuras com instruções de higienização das mãos, batas médicas e até uma ambulância real.

"Apesar da ofensa que sentimos, esteja tranquilo que nós cá continuamos para a eventualidade de V. Exa. ou alguns dos seus familiares poderem precisar de nós. Apesar de já termos mais de quatro dezenas de profissionais em quarentena por terem contactado com doentes infetados com o tal Covid-19 - esse que V. Exa. achou muito engraçado - estamos a reorganizar-nos para que nunca falte a capacidade de tratar das pessoas que precisem", lê-se na missiva que o presidente do conselho de administração do centro hospitalar, Miguel Paiva, enviou à gerência do bar.

"Enquanto parte da equipa que, em nome do Serviço Nacional de Saúde, assegura os cuidados da população do Entre Douro e Vouga e está 24 horas por dia em guarda para a eventualidade de V. Exa., algum dos seus familiares, amigos ou clientes estar doente e precisar de ser atendido, gostava de lhe dizer que não achámos graça nenhuma à sua ideia", adianta Miguel Paiva.

Para o administrador, o bar, "na ânsia de ser engraçado e tentar ganhar mais alguns euros", acabou por "ferir" a comunidade hospitalar.